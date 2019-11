26.11.2019 14:22 Sohn zuckt in Lokal aus, Vater greift Polizisten an

Für Vater und Sohn klickten die Handschellen. Bild: Helmut Graf (Symbolbild)

Ein 21-Jähriger verlor am Sonntag in einem Lokal in Imst völlig die Fassung. Als der junge Mann festgenommen werden sollte, legte sich sein Vater mit der Polizei an.