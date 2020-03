Soko-Gräfin wirkt auf Fußfetischisten magisch

Von Fetischisten bis hin zu bösen Briefen: Welche Erfahrungen die "Soko Kitzbühel"-Crew im Privaten bereits erlebten hat, berichtet sie "Heute".

"Fußfetischisten schreiben grausliche Sachen."

Geschenke vor der Haustür hinterlegt

"Ich soll die Finger von Julia lassen."

Am 17. März (20.15, ORF eins) flimmert die mittlerweileüber die Bildschirme. Mit 20 Jahren die ORF-Serie, die ihre Zuseher am längsten vor die TV-Geräte lockt. Die Jubiläumssendung trägt den Namen "Stalker" . Grund genug, die Darsteller nach ihren persönlichen Erfahrungen mit etwas zu aufdringlichen Fans zu befragen."Ich mache ja gerne Yoga und da sieht man auf den Fotos auch hin und wieder meine Füße", holt Andrea L'Arronge (62, ist seit der ersten Folge als "Gräfin" dabei) aus. "Das hat Fußfetischisten auf mich aufmerksam gemacht. Die schreiben halt echt grausliche Sachen, dass meine Adern so schön sind und so", muss die Mimin lachen.Auch Hauptdarstellerin Julia Cencig (47) kann ein Liedchen von anhänglichen Personen singen. "Es kam leider schon vor, dass ich Geschenke vor meiner Apartment-Tür gefunden habe. Das macht nachdenklich, wenn die wissen, wo du wohnst. Ich bin ein Magnet für Freaks."Jakob Seeböck (43) wurde sogar wüst beschimpft. "Eine Frau, die sich in Julia alias Nina Pokorny verliebt hat und Fiktion nicht von der Realität unterscheiden konnte. Sie hat mir geschrieben, dass ich die Finger von Julia lassen soll, weil wir in der Serie miteinander liiert gewesen sind", so Seeböck zu