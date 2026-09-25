StartseiteLifeTechnik
Photovoltaik-Anlage im Sonnenlicht
Photovoltaik-Anlage im Sonnenlicht
pixabay.com
Studie aus Finnland

Solarmodule: Finger weg von Spülmittel

Forscher haben untersucht, welche Reinigungsmittel Solarmodulen schaden. Vor einem beliebten Hausmittel warnen sie ausdrücklich.
Technik Heute
Von Technik Heute
25.09.2026, 19:05
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Wer seine Photovoltaik-Anlage reinigen will, greift schnell zu bewährten Hausmitteln. Doch bei Solarmodulen kann das fatale Folgen haben - zumindest bei einem besonders beliebten Reinigungsmittel.

China knackt Solarzellen-Weltrekord mit 35,5 %

Forscher der Universität Turku in Finnland haben herausgefunden, dass herkömmliches Spülmittel die Leistung von Solarmodulen dauerhaft beeinträchtigen kann. Selbst nach gründlichem Abspülen bleiben Rückstände auf der Oberfläche.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie CHIP unter Berufung auf pv magazine berichtet, verändert das Spülmittel die optischen Eigenschaften des Solarglases mit Antireflexbeschichtung. Die Lichtdurchlässigkeit erreichte nach der Reinigung nicht mehr das ursprüngliche Niveau.

Dieses Hausmittel schadet deinen Solarpaneelen

Um ein Prozent weniger Leistung

Die Wissenschaftler stellten fest, dass der Spitzenwert der Module nach der Reinigung mit Spülmittel um rund ein Prozent sank. Das klingt wenig, summiert sich aber über die Jahre.

"Es ist möglich, dass das Spülmittel lediglich Flecken auf dem Glas hinterlassen hat, anstatt die AR-Beschichtung zu beschädigen", erklärt Forscherin Julianna Varjopuro. Dennoch empfehlen die Experten klar: Spülmittel sollte bei der Reinigung von Solarmodulen vermieden werden.

Neue "Sonnensteuer" ab 2029 in Deutschland

Die bessere Alternative

Statt Spülmittel raten die Forscher zu klarem Wasser. Bei hartnäckigem Schmutz kann ein weicher Schwamm ohne Reinigungsmittel verwendet werden. So bleibt die Leistung der Anlage langfristig erhalten.

tec,25.09.2026, 19:05
Mehr zum Thema
PhotovoltaikSolarErneuerbareUmweltschutz
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote