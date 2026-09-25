i Photovoltaik-Anlage im Sonnenlicht pixabay.com Studie aus Finnland Solarmodule: Finger weg von Spülmittel Forscher haben untersucht, welche Reinigungsmittel Solarmodulen schaden. Vor einem beliebten Hausmittel warnen sie ausdrücklich. Von Technik Heute 25.09.2026, 19:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer seine Photovoltaik-Anlage reinigen will, greift schnell zu bewährten Hausmitteln. Doch bei Solarmodulen kann das fatale Folgen haben - zumindest bei einem besonders beliebten Reinigungsmittel.

Forscher der Universität Turku in Finnland haben herausgefunden, dass herkömmliches Spülmittel die Leistung von Solarmodulen dauerhaft beeinträchtigen kann. Selbst nach gründlichem Abspülen bleiben Rückstände auf der Oberfläche.

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Wie CHIP unter Berufung auf pv magazine berichtet, verändert das Spülmittel die optischen Eigenschaften des Solarglases mit Antireflexbeschichtung. Die Lichtdurchlässigkeit erreichte nach der Reinigung nicht mehr das ursprüngliche Niveau.

Um ein Prozent weniger Leistung

Die Wissenschaftler stellten fest, dass der Spitzenwert der Module nach der Reinigung mit Spülmittel um rund ein Prozent sank. Das klingt wenig, summiert sich aber über die Jahre.

"Es ist möglich, dass das Spülmittel lediglich Flecken auf dem Glas hinterlassen hat, anstatt die AR-Beschichtung zu beschädigen", erklärt Forscherin Julianna Varjopuro. Dennoch empfehlen die Experten klar: Spülmittel sollte bei der Reinigung von Solarmodulen vermieden werden.

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Die bessere Alternative

Statt Spülmittel raten die Forscher zu klarem Wasser. Bei hartnäckigem Schmutz kann ein weicher Schwamm ohne Reinigungsmittel verwendet werden. So bleibt die Leistung der Anlage langfristig erhalten.