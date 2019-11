Hundeattacke in Kaserne: Soldat (31) ist verblutet

Nach dem tödlichen Hundedrama in der Flugfeldkaserne Wr. Neustadt letzte Woche wurde heute das Obduktionsergebnis verlautbart: Dominik R. war verblutet.

Nur ganz langsam kommt Licht in den tragischen Hundebiss-Fall von Wr. Neustadt: Dominik R. (31) starb laut Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt an massivem Blutverlust durch zahlreiche Bisswunden im Hals-, Nacken- und Oberschenkelbereich.



Wie berichtet, hatte Unteroffizier Dominik R. aus Niederösterreich am vergangenen Mittwoch in der Kaserne Flugfeld Wr. Neustadt die Aufgabe, die Militärhunde zu betreuen und zu füttern, der Großteil seiner Jagdkommando-Kameraden war auf einer Übung in der Steiermark. In der Nacht auf Donnerstag entdeckte ein Offizier zwei freilaufende Hunde , die beiden Schäfer wurden zurück in den Zwinger gebracht, dabei wurde die übel zugerichtete Leiche von Dominik R. entdeckt. Der Hundeführer dürfte bereits am späten Nachmittag von den zwei Militärhunden getötet worden sein.Die Übung des Jagdkommandos wurde daraufhin abgebrochen. Die beiden Hunde wurden in Quarantäne genommen , die Angehörigen des 31-Jährigen mussten bzw. müssen betreut werden.