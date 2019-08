Vor 1 ' 21-Jährige schläft hinter Steuer ein, kracht in Säule

Bei einem Verkehrsunfall in Sölden ist am Sonntag eine junge Autofahrerin verletzt worden. Die 21-Jährige war hinter dem Steuer eingeschlafen und gegen eine Stahlsäule geprallt.

Die 21-jährige Österreicherin fuhr gegen 6.40 Uhr mit ihrem Fiat Punto auf der Ötztalstraße B186 im Ortsgebiet von Sölden Richtung taleinwärts.



Dabei dürfte die junge Frau hinter dem Steuer plötzlich eingeschlafen sein. Der Pkw geriet in der Folge über den rechten Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen eine Stahlsäule der Überführung der Gaislachkoglbahn.



Ins Spital geflogen







Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle durch die Rettung wurde die verletzte 21-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.



Die Freiwillige Feuerwehr Sölden stand mit insgesamt 15 Mann im Einsatz. Am Fiat Punto entstand Totalschaden. (wil)