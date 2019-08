Soll Strache in die Politik zurückkehren?

Hat der Ex-FP-Chef seine Chancen und seinen moralischen Anspruch verspielt, oder könnte ein Comeback gelingen – wie stehst du zu der Frage?

Seine Aussagen gegenüber einer vermeintlichen Russin in einer Villa in Spanien haben, durch das berüchtigte Ibiza-Video publik geworden, das vorläufige Ende von Heinz-Christian Strache als Politiker eingeläutet. Viele Beobachter schrieben den ehemaligen FP-Chef nach dem Skandal ab, doch bald zeigte sich: Strache will sich nicht kampflos geschlagen geben. Auf seiner Facebook-Seite unddenkt der gefallene Freiheitliche laut über eine Rückkehr in die Politik nach.Für Norbert Hofer, der seither die Parteiführung übernommen hat, kommt das gar nicht recht.: Ein Comeback Straches komme für ihn erst dann in Frage, wenn sämtliche strafrechtlichen Vorwürfe ausgeräumt sind – die Ermittlungen gegen Strache also entweder eingestellt wurden, oder der ehemalige FP-Chef vor Gericht nicht schuldig gesprochen wurde. Ein Antreten Straches bei der Wien-Wahl 2020 würde dadurch de facto ausgeschlossen.Kritiker sehen in den Aussagen, die Strache im Ibiza-Video von sich gegeben hat, aber nicht ausschließlich ein strafrechtlich relevantes, sondern vor allem ein moralisches Problem. Strache habe sich damit als vertrauenswürdiger Repräsentant der Bürger disqualifiziert, so der Tenor.Wir wollen an dieser Stelle von euch wissen: Wie seht Ihr das? Hat Strache Chancen auf ein erfolgreiches Comeback? Wäre es richtig, nach einem derartigen Skandal noch einmal in die Politik zurückzukehren? Schreib einen Kommentar und diskutiere mit!(pic)