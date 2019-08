"Ihr seid Ratten!": Jasmin rastet im Sommerhaus aus

"Sommerhaus der Stars", Folge 5, Willi Herren feiert seinen 44. Geburtstag und Sabrina zuckt beim Spiel "Reinen Wein einschenken" völlig aus.

In Folge fünf von "Sommerhaus der Stars" platzt Willi Herrens Freundin Jasmin endgültig der Kragen. Sie sagt Thomas und Sabrina ordentlich ihre Meinung. Doch alles der Reihe nach. Schon vorher gibt es allerlei Konflikte im Sommerhaus.Zwischen Yeliz und Johannes kriselt es in dieser Folge nicht nur einmal. Was sie besonders stört, ist, dass ihr Partner beim Schlafen komische Geräusche macht. Die arme Yeliz kann deswegen gar nicht schlafen. "Ich raste jetzt gleich richtig aus!", schimpft sie.Doch so weit kommt es dann doch nicht. Erst beim Kochen sagt sie ihm dann ordentlich die Meinung. Yeliz hat nämlich das Gefühl, dass sie im "Sommerhau" gar nichts zu sagen hat. Du nimmst mir die Arbeit weg", meckert sie. Als wäre das nicht schon ärgerlich genug, streut er dann auch noch viel zu viel Salz ins Essen. Ärgerlich!Dann ist es soweit, das erste Spiel steht an: In "Du bist der Hammer" gilt es zehn Luftballons mit Hammer und Nägel zum Platzen zu bringen. Dabei soll die Frau dem Mann erklären, an welcher Stelle er den Nagel durch die Platte schlagen soll, um den Ballon zum Platzen zu bringen. Alles nicht so einfach.Hier kriegen sich Kate und Chris in die Haare: Einerseits versteht er sie akustisch nur sehr schlecht, andererseits will er, dass sie aufhört, zu schreien. Ähnlich ergeht es auch Yeliz und Johannes. "Schreit nicht so laut", schimpft der "Bachelor". Am Ende kriegen sie es aber dann doch noch hin und gehen sogar als Siegerteam hervor.Den nächsten Streit gibt's dann zwischen Jasmin und ihrem Partner, weil Willi noch immer (verbotenerweise) mit Sabrina spricht. "Die hat mich Schlampe genannt. Wieso redest du noch mit ihr? Ich finde das nicht loyal." Dann muss sie sich noch darüber ärgern, weil Willi bei Spiel Nummer zwei behauptet, noch nie fremd gegangen zu sein. "Anderthalb Jahre bist du zweitgleisig gefahren", stellt Jasmin klar. Bei diesem Spiel überrascht auch Yeliz mit einer Aussage. Die Frage, ob sie Sex in der Öffentlichkeit" hatte, bejaht sie. "Was? Wann? Wo?", fragt Chris überrascht. "Auf der Tischplatte.", antwortet sie. Aja ...Am nächsten Morgen muss sich dann wieder Willis Freundin Jasmin ärgern – diesmal wegen Sabrina. Die ist nämlich gleich in aller Früh aufgestanden, um das Geburtstagsfrühstück von Willi, der seinen 44er feiert, vorzubereiten. Das findet Ehefrau Jasmin besonders blöd. Sie hatte nämlich den Plan ihn "American Pancakes" zu machen. Sabrina damit konfrontieren will Jasmin aber lieber nicht, stattdessen klagt sie den anderen Mitbewohner ihr Leid.Doch so richtig fliegen die Fetzen erst beim Spiel "Reinen Wein einschenken". Es geht darum, Aussagen, wie "Ich vertraue diesem Menschen im Sommerhaus am wenigsten, weil..." So meint etwa Jasmin, dass sie Sabrina am wenigsten vertraut, weil sie zu ihr einmal gemeint hatte, dass sie nur des Geldes wegen im Sommerhaus war. Alles gelogen, meint die ehemalige "Big Brother"-Kandidatin.Bei Runde 2 ist Kate den Tränen nahe: Ihre Gefühle seien nicht echt, so der Vorwurf der anderen Mitbewohner. Doch auch auf Elena wird herumgehackt: Angeblich habe ihr Partner bei ihrer Beziehung überhaupt nichts zu melden.Und ihre Partnerschaft sei auch nicht echt, meint Thomas. Eine Unverschämtheit ist das, findet Elena. Unterstützt wird sie dabei von Jasmin, die gegen Thomas giftet: "Ihr wisst gar nichts. Ihr seid fake. Ihr seid keine Freunde, ihr seid Ratten. Das ist jetzt meine Meinung und das ist für die Schlampe", giftet Jasmin.Am Ende ist klar: Gegen Kate und Benjamin und Sabrina und Thomas wurde am meisten gewettert. Und gerade deswegen dürfen sie laut einer Verkündung des Sommerhauses auch nicht nominiert werden. Das sorgt bei Willi und Jasmin sowie Kate und Benjamin für Unverständnis.Bevor jedoch eine Entscheidung getroffen wird, zuckt Roland noch aus, weil Sabrina ihn beim Herumblödeln in den Rücken tritt. "Trittst du mich noch einmal da rein, dann nehm ich ein Glas Piss und schütt dir das über den Kopf!" Doch Sabrina macht sich nicht draus. Sie lacht nur.Am Schluss müssen Benjamin und Kate das Sommerhaus verlassen. Sogar Willi und Jasmin nominierten das Paar, obwohl sie dem "Caught in the Act"-Star vorher hoch und heilig versprochen hatten, es nicht zu tun.(lm)