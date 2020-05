Diese Skandal-Stars ziehen ins Sommerhaus

RTL sammelt gerade Ungustln und arme Promi-Schlucker fürs "Sommerhaus der Stars". Die Ausbeute ist groß, die Stars diesmal in Deutschland.

Oberste Geheimhaltung: Sommerhaus in Deutschland

Im Vorjahr outete sichund ging unter anderem auf Laura Müller los.und verurteilten ihre Beziehung zum Tode. Auch Herren und seine Jasmin sowie Benjamin Boyce und Kate Merlan sind inzwischen getrennt.Nun stehen die nächsten Paare am Start und riskieren zwischen Mobbing, schimpfen, saufen und Langeweile ihre Beziehungen. Die "Bild" will bereits wissen, wen RTL für die neue Staffel ködern könnte. Die Dreharbeiten sollen bereits im Juni starten.Bisher wurden die Promi-Paare immer in eine grindige Villa in Portugal gepfercht. Das ist wegen des Coronavirus diesmal nicht möglich. RTL dreht deshalb in Deutschland. Der Ort des Geschehens wird aber streng geheim gehalten.Das dürfte vor allem "Promis unter Palmen"-Mobberin Carina Spack freuen. Die brauchte nach ihren Entgleisungen nämlich Polizeischutz. Ein geheimer Drehort wird ihr nur Recht sein.Auch über den Fight der Promi-Schwestern Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser werden die Zuschauer mehr erfahren. Denn ihre Mama, Iris Klein, soll auch dabei sein.Alle Kandidaten, über die die "Bild" spekuliert, findest du oben in der Fotoshow. Drei der Paare sollen bereits fixe Verträge unterschrieben haben, mit dem Rest soll noch verhandelt werden.