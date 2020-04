7 Geheimtipps für Urlaub in unserer schönen Heimat

Die Coronakrise verlangt uns viel ab. Derzeit wackelt sogar der Sommerurlaub am Meer. Macht nichts, denn Österreich hat so einiges zu bieten!

Unsere Top 7 Geheimtipps in Österreich

Die Corona-Pandemie hat unser Leben stark verändert. Zwar dürften Quarantäne und Ausgangssperre bald wieder aufgehoben werden, Geschäft und irgendwann auch Restaurant wieder aufsperren und Österreich langsam wieder hochgefahren werden, aber Auslandreisen scheinen nach wie vor in weiter Ferne zu liegen. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt?Meist lag unser Blick für Hotspots und Geheimtipps immer nur im Ausland, dabei hat unsere schöne Heimat so unglaublich viel zu bieten.Im Süden Kärntens gelegen, herrscht hier während der warmen Jahreszeit lauschiges mediterranes Klima. Sonnen könnt ihr euch zwischen ausgiebigen Wanderetappen vor urigen Hütten, in denen man teilweise auch übernachten kann, wie etwa in der Leonhardhütte oder der Gmünderhütte. Auch Wasser gibt es hier genug, vom stillen Almsee über den Maltafluss bis zu einem von Kärntens gewaltigstem Wasserfall, dem Fallbach.Retz im westlichen Weinviertel lockt nicht nur mit fruchtigen Weißweinen, sondern auch einer imposanten Kelleranlage, die zu den größten Mitteleuropas zählt. Das mehrstöckige, unterirdische Labyrinth, das sich über eine Gesamtlänge von 20 Kilometern erstreckt, zeugt davon, dass der Weinbau um Retz bereits im Mittelalter eine bedeutende Rolle spielte. Heute hat die Gegend aber noch viel mehr zu bieten, neben ausgiebigen Wanderungen zwischen Weinbergen, auch Wellness inmitten 700 Jahre alter Burgmauern - VinoSPA des Althof Retz.Kleiner Tipp: Unbedingt bei "Hauser's Hölzelmühle" vorbeischauen. In der gemütlichen Waldschenke der beiden kreativen Aussteiger Doris und Manfred Hauser werden alle Sinne verwöhnt - neben einzigartigen Schmankerln, gibt es hauseigenen "opfö & seida" sowie Destillate aus Handarbeit und musikalische Einlagen.Der türkisblaue Attersee in Salzburg ist nicht nur der größte See Österreichs mit Trinkwasserqualität, sondern bietet auch die Möglichkeit zu surfen, Motorboot fahren und sich im Stand-up-Paddling zu versuchen. Highlight: Kajaks aus Plexiglas, in denen das glasklare Attersee-Wasser bestaunt werden kann. Wer genug vom Wasser hat, der geht einfach Wandern, Radfahren oder Klettern.Österreich und vor allem Tirol hat unglaublich viele spannende Schluchten zu bieten. Die Kaiserklamm in Brandenberg gilt als absolutes Naturschauspiel für Wanderer und gleichzeitig als eine Herausforderung für Kajakfahrer und Wildwassersportler. Übrigens nächtigten im rustikalen Gasthof "Kaiserhaus" kurz vor dem Einstieg in die Klamm auch schon Kaiser Franz Josef und seine Sisi. Das Sisi-Zimmer ist dort sogar noch im Original erhalten.Einige beliebte Sommerfrischler-Gemeinden haben sich hier zur Region "Steirische Rucksackdörfer" zusammengeschlossen. Saftige Wiesen, eindrucksvolle Gipfel und hie und da ein kühles Nass locken allerdings nicht nur die Zweibeiner. Denn in Piber in der Weststeiermark wohnen seit 1920 auch die berühmten Lipizzaner. Ein Radwanderweg startet etwa beim Lipizzanergestüt Piber, führt durch Mais- und Kürbisfelder und an restaurierten Bauernhöfen vorbei. Kommt ihr dann am Ende eurer Tour wieder bei den weißen Huftieren an, könnt ihr sie vielleicht sogar auf ihren Sommerweiden auf 1.500 Metern Seehöhe beim Grasschnabulieren besuchen. Außerdem hat die Region auch zahlreiche Märkte und Veranstaltungen im Angebot.Im Sonnenland Mittelburgenland lacht die strahlende Vitamin-D-Schleuder durchschnittlich 2000 Stunden an 300 Tagen im Jahr vom Himmel - dem pannonischen Klima sei Dank! Saftige Wiesen wechseln sich hier mit bunten Obst- und Weingärten, Laubwäldern und weitläufigen Feldern ab. 2.100 Hektar davon nimmt die blaufränkische Traube als Rebfläche ein. Im Sommer finden hier außerdem einige Rotweinfestivals und Weinverkostungen statt, die kein Gläschen trocken lassen.Im Tiroler Leutasch ist der Alltagsstress ganz schnell vergessen. Das angrenzende Gaistal zählt zu den schönsten Almengebieten der Alpen und sorgt mit seiner grandiosen Bergkulisse und einem glasklaren Bergsee für vielfältige Eindrücke. Spaß für Klein und Groß bietet die Leutascher Geisterklamm entlang eines Gebirgsbachs. Hier führen Stahlsteige und Brücken vorbei an rauschenden Kaskaden und bizarren Felswänden 3.000 Meter weit in das Reich des Klammgeistes hinein. Infotafeln erzählen die Sage der Klamm. Nach dem Wanderabenteuer kann unter anderem im 4-Sterne-Hotel Quellenhof inklusive Ayurveda-Angebot, Schwitzhüttenzeremonie der indianischen Ureinwohner Nordamerikas und Weinverkostung.(Christine Scharfetter)