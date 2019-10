Sondermodell: McLaren 720S MSO Apex Collection

McLaren bringt mit dem 720S Coupé MSO Apex Collection eine weitere Sonderedition des 720S auf den Markt.

Gefühlt im Monatstakt bringt McLaren neue Sondereditionen seiner verschiedenen Modelle auf den Markt, diesmal haben die Engländer eine besondere Version des 720S präsentiert.Mit dem 720S Coupé MSO Apex Collection erinnert McLaren an Grand Prix-Strecken. Insgesamt soll es 15 Fahrzeuge in fünf verschiedenen Versionen geben.Diese sollen an den Grand Prix in England, Deutschland, Frankreich, Belgien und Italien erinnern. Eine eigene Plakette weist in jedem Fahrzeug auf die jeweilige Strecke hin.Zudem ist der 720S noch mehr auf Sportlichkeit getrimmt, und soll noch bessere Rundenzeiten auf den Rennstrecken schaffen. Insgesamt hat man 24 Kilogramm an Gewicht eingespart.Im Preis von 288.813 britischen Pfund ist auch ein Fahrtraining auf einer Rennstrecke inkludiert. Die Leistung bleibt unverändert bei 720 PS.Stefan Gruber, autoguru.at