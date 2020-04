08.04.2020 22:49 Spektakulär: Feuerball über Österreich gesichtet

Ein Foto zeigt den Meteor. Bild: Screenshot

Am Montag haben sich möglicherweise einige Österreicher die Augen reiben müssen, als sie in den Himmel gesehen haben. Wer an eine Halluzination glaubte, kann beruhigt sein: Die Beobachtung war echt.