Spital Neustadt: Direktoren speisen nicht bei Personal

Spital in Wr. Neustadt

Die Direktoren in Wiener Neustadt lassen sich das Essen ins Büro bringen: Für einige Spitalsmitarbeiter ein Akt der Geringschätzung.

Während Hunderte Spitalskräfte des Wr. Neustädter Spitals nach Lösungen für ihre Kinder bzw. Betreuung suchen, hat sich die "Kollegiale Führung" (so werden die Mails immer intern von den drei Direktoren unterschrieben) etwas Neues einfallen lassen: Ein Hol- und Bringdienst liefert das Essen ins Direktorenbüro."Im Speisesaal ist es ja nicht mehr sicher. Aber das Personal ist offenbar nicht so wichtig, sind ja nur Reinigungskräfte, Arbeiter, Pfleger und Ärzte", so ein Mediziner kopfschüttelnd.Nach den Diebstahlskontrollen im Wr. Neustädter Krankenhaus ( "Heute" berichtete ), empfinden das viele Mitarbeiter als nächsten Akt der "Wertschätzung".