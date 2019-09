Rendi-Wagner wählte als erste

Die SPÖ-Chefin kam mit ihrem Ehemann ins Wahllokal im ersten Bezirk.

Als erste der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten hat heute Vormittag SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ihre Stimme zur Nationalratswahl abgegeben. In ihrem Wahllokal im ersten Wiener Gemeindebezirk erschien sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael Rendi.Die rote Spitzenkandidatin erklärte in einem kurzen Statement, dass ihre Partei einen sehr guten Wahlkampf mit vielen Themen geführt habe. Eine Prognose für den Ausgang wollte sie nicht stellen, da heute der Wähler das Wort habe.Die Österreicher hätten es dabei in der Hand, eine Fortsetzung von Türkis-Blau zu verhindern. Den Tag wird Rendi-Wagner zunächst im Kreise ihrer Familie verbringen.