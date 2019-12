SPÖ-Gremien sollen heute Sparpaket absegnen

SPÖ-Präsidium und Parteivorstand stimmen heute, Montag, über das geplante Sparpaket ab. Dieses beinhaltet auch die Kündigung von 27 Mitarbeitern der Parteizentrale.

Landeschefs stützen Rendi-Wagner

Seit Wochen brodelt es in der seit den Wahlen schwer angeschlagenen SPÖ. Auch finanziell sind die Sozialdemokraten nämlich in Schieflage geraten.Deshalb tagen am Montag die Parteigremien – Präsidium und Vorstand – um ein geplantes Sparpaket abzusegnen, das einen ausgeglichenen Haushalt für das kommende Jahr garantieren soll. Teil des Sparpakets ist unter anderem die Kündigung von 27 Mitarbeitern der Bundesparteizentrale, die intern für Aufruhr sorgte.Am Sessel von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner soll nicht gerüttelt werden. Die mächtigen Landesparteichefs Peter Kaiser (Kärnten), Hans Peter Doskozil (Burgenland) und Michael Ludwig (Wien) stärken ihr den Rücken.Auch der umstrittene Geschäftsführer Christian Deutsch muss sich vorerst keine Sorgen machen. Er hat die Unterstützung von Doskozil und Ludwig, nicht allerdings von Kaiser.Am Wochenende hatte Doskozil, der derzeit im Burgenland wahlkämpft, in der ORF-"Pressestunde" erklärt, eine Personaldebatte könne die SPÖ nicht retten, sondern nur "die Negativspriale weitertreiben". Er plädierte für eine inhaltliche Konsolidierung. Ende 2025 soll die SPÖ schuldenfrei sein, so der Plan von Rendi-Wagner und Deutsch.