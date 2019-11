22.11.2019 5:31 SPÖ hinterfragt neue Kanzleramts-Möbel

Kreisky-Zimmer in der Regierung Kurz. Bild: Bundeskanzleramt, Fred Brügner

Noch bevor die neue Regierung steht, sollen neue Möbel im Kanzleramt angeschafft worden sein, vermutet die SPÖ. In einer Anfrage an die Kanzlerin will sie wissen, wer die Neu-Möblierung angeregt hat.