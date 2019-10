SPÖ-Landesrat schimpft Niko Kern "Opportunisten"

In der SPÖ fliegen die Hackln tief: Daniel Fellner, SPÖ-Landesrat in Kärnten, twitterte gegen den Sohn von Ex-Kanzler Kern, nannte ihn einen "Opportunisten". Später löschte er den Tweet wieder.

"Wenn die Opportunisten das Boot verlassen, dann ist der erste Schritt zur notwendigen Erneuerung gesetzt", twitterte der Kärntner SPÖ-Landesrat Daniel Fellner am Mittwoch. An den Tweet hängte er einen Screenshot der-Story über den Parteiaustritt von Niko Kern, Sohn von Ex-Kanzler Christian Kern, an. Dieser war ja aus der Partei ausgetreten und hatte zugegeben, am Sonntag nicht SPÖ, sondern Neos gewählt zu haben. Später, nach einem kurzen Schlagabtausch mit Niko Kern, löschte Fellner den Tweet wieder…Der SPÖ-Landesrat ist aber nicht der Einzige, der sich über die "SP-nahen" Kritiker der SPÖ und ihrer Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner ärgert. Ein Funktionär, der nicht genannt werden will: "Ich frage mich schon, warum die sich als SPÖ-nahe bezeichnen lassen. Robert Misik zum Beispiel ist 2002 aus der Partei ausgetreten, Rudolf Fußi (sagte über die aktuelle SPÖ: "Man kann gar nicht so viel essen, wie man speiben muss") 2012. Die wollen uns ernsthaft sagen, wie man die SPÖ reformieren soll?" Und der Sohn des Ex-Kanzlers? "Der ist überhaupt erst 2016 eingetreten und hat nie einen Cent Mitgliedsbeitrag gezahlt …"