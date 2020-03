SPÖ-Startschuss: So läuft die Mitgliederbefragung

Am Mittwoch startet die Mitgliederbefragung der SPÖ. Pamela Rendi-Wagner stellt die Vertrauensfrage. 160.000 Mitglieder stimmen über ihr Schicksal ab.

Ein genaues Ziel hat sich die SPÖ-Chefin nicht gesetzt. 160.000 Mitglieder können ab 4. März online oder per Brief über verschiedene Positionen zu den Themen Arbeit, Fairness und Sicherheit abstimmen. Erstmals in der Geschichte der SPÖ können die Mitglieder auch über den Parteivorsitz mitentscheiden.17 Fragen sind es insgesamt. Dabei geht es auch um die Vier-Tage-Woche, 1.700 Euro-Mindestlohn oder eine Stärkung der Justiz. Die Befragung ist anonym und unterliegt strengsten Datenschutzbestimmungen. Weitere Infos dazu gibt es hier ! Rücksendeschluss ist der 2. April. Bis Mitte April werden die Fragebögen in der SPÖ-Zentrale ausgewertet."Diese Mitgliederbefragung ist eine große Chance für die SPÖ, eine Chance zur Öffnung der Partei. Sie ist eine Chance zur Stärkung unserer politischen Arbeit und zur Einigkeit und Geschlossenheit in der SPÖ. Die Mitgliederbefragung ist eine Chance für den dringend notwendigen Neuanfang, der von den Mitgliedern getragen wird", heißt es in einer Aussendung.