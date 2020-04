SPÖ verrät am 6. Mai, ob Rendi-Wagner Chefin bleibt

Die Mitgliederbefragung der SPÖ ist vorbei, die Ergebnisse - inklusive der Frage ob Rendi-Wagner Chefin bleibt - präsentiert die Partei allerdings erst am 6. Mai.

In weniger als zwei Wochen, am 6. Mai, will die SPÖ endlich die Ergebnisse ihrer Mitgliederbefragung vorstellen - und damit auch die Frage beantworten, ob Pamela Rendi-Wagner Parteichefin bleibt.Neben Fragen zur inhaltlichen Ausrichtung der Partei mussten die SPÖ-Mitglieder auch beantworten, ob sie wollen, dass Rendi-Wagner die Sozialdemokraten weiterhin anführt.Ihre fachliche Kompetenz in der Coronakrise konnte ihr dabei nur bedingt zugute kommen. Die Befragung endete schon am 2. April. Über einen Monat lang ließ man sich nun mit der Auswertung Zeit.Am 6. Mai ist es nun also soweit: Nach einer Sitzung des Parteivorstandes will man die Ergebnisse auch der Öffentlichkeit präsentieren.