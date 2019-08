SPÖ will mit eigenem Wahlkampf-Song punkten

Die SPÖ feiert am Freitag ihren Wahlkampf-Auftakt am Viktor-Adler-Markt. Dabei wird es auch einen eigenen Song zu hören geben.

SPÖ-Wahlkampfsong

"Gleich und verschieden" heißt der Wahlkampfsong, den die SPÖ am Freitag bei ihrem Wahlkampf-Auftakt am Viktor-Adler-Markt präsentieren wird. Hier kann man ihn vorab anschauen:Das Video dazu zeigt Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in verschiedensten Situationen im Austausch mit Menschen. Der Text passt naturgemäß zu Slogan und Wahlprogramm der Sozialdemokraten."Menschlichkeit wird siegen", etwa singt das Duo Alf und DJ Mike im Refrain des "urbanen Pop-Schlagers". Und auch sonst ist von Zusammenhalt und Freundschaft die Rede. "Ich bin bereit. Seid ihr es auch?", fragt Rendi-Wagner am Ende des Videos.Nicht nur die Teilnehmer des Wahlkampfauftaktes am Viktor-Adler-Markt (weitere Bands: Garish, Viech) am Freitag werden den Song zu hören bekommen, Alf und DJ Mike begleiten Rendi-Wagner auch bei ihrer Roadshow ("ROTshow" in den nächsten Wochen. Am Viktor-Adler-Markt wird die Parteichefin von Politikerkolleginnen wie Doris Bures, Nurten Yilmaz, Ruth Becher und Jan Krainer unterstützt. (red)