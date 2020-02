12.02.2020 14:44 SPÖ zitiert den Kanzler morgen in den Bundesrat

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) Bild: picturedesk.com

In der Debatte rund um parteipolitisch motivierte Postenbesetzungen in der Justiz lädt die SPÖ morgen Bundeskanzler Sebastian Kurz in den Bundesrat.