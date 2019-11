Sprengel: Grazer FPÖ hat im Häf'n die Mehrheit

Die Grazer Sprengelergebnisse der Landtagswahl in der Steiermark fördern zum Teil Kurioses zutage. Hier hatten die Parteien ihre Hochburgen..

Graz ist anders

FPÖ im Häf'n top

Kommunisten im Einkaufszentrum

Am Rand und bei den Pensionisten

Am Sonntag hat die Steiermark gewählt. Herausgekommen ist ein Wahlsieg der ÖVP, die - wie auch bisher - den Landeshauptmann stellen wird. Hermann Schützenhöfer wird also im Amt bleiben.Die Stadt Graz ist im Vergleich zum Rest des Bundeslandes anders: Hier werden - nach Auszählung der Briefwahlkarten - wohl die Grünen den Wahlsieg erringen und noch vor der ÖVP landen Betrachtet man die Sprengelergebnisse der Landeshauptstadt genauer, ergibt sich ein spannendes Bild. Man kann sehen, welche Partei in welchem Viertel ihre Hochburgen hat.Lustig hierbei: Diehat ihr bestes Ergebnis (36,2 Prozent) in jenem Sprengel erreicht, der auch die Justizanstalt Graz-Karlau miteinschließt. Das Gefängnis und eine doppelt so große Fläche rundherum gehören dem Wahlsprengel an.Die FPÖ hat aber auch in einem zweiten Sprengel hoch gewonnen: Auch in der Gegend rund um den Heimgartenverein Kalvarienberg erreichten die Freiheitlichen 36,2 Prozent.Quasi um's Eck vom blau dominierte Grazer Gefängnis liegt die Kommunisten-Hochburg. Der Sprengel, in dem dieam stärksten war (30 Prozent der Stimmen) liegt zwischen östlich vom Einkaufszentrum CityPark und südlich der großen Polizeiinspektion Karlauerstraße.Dieerreichten ihr bestes Sprengelergebnis in einer Wohngegend in Graz-St. Leonhard. Dort votierten 43,3 Prozent für die Öko-Partei. Diehaben in keinem Grazer Sprengel gewinnen können.Der Wahlsiegerhat in Graz am meisten in den Sprengeln am Stadtrand punkten können. Etwa in Fölling und Neusitz im Nordosten von Graz, wo sie auf 47,9 Prozent kam.Diewiederum fährt ihr stärkstes Sprengel-Ergebnis in einem sehr kleinen Grätzel in Wetzelsdorf ein. Dieser Sprengel umfasst quasi ausschließlich das großen Seniorenzentrum. Hier kam die SPÖ auf 45,3 Prozent.