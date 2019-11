Skateboarder (20) nach Sturz in Lebensgefahr

In St. Georgen ob Judenburg ist es am Samstag zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Skateboarder ließ sich von einem Auto ziehen und kam dabei schwer zu Sturz.

Ein 23-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit seinem Auto auf der asphaltierten Begleitstraße der S 36 aus Unzmarkt in Richtung St. Georgen ob Judenburg im Bezirk Murtal unterwegs.Dabei stand ein 20-Jähriger auf einem Skateboard, hielt sich bei geöffnetem Fenster des Autos an der B-Säule fest und ließ sich mitziehen.Der junge Mann, der keinen Helm trug, erreichte dabei eine Geschwindigkeit zwischen 50 und 70 km/h. Vermutlich wegen einer Verschmutzung auf der Straße kam der Skateboarder dann zu Sturz.Nach Angaben der Polizei schlug der 20-Jährige mit dem Kopf auf der Straße auf und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.Der Pkw-Lenker und dessen Mitfahrerin brachten den Skateboarder selbst in das Landeskrankenhaus Judenburg, wo der Mann erstversorgt wurdeAnschließend wurde der 20-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen und notoperiert.