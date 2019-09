St. Pöltnerin Gusti feierte ihren 100. Geburtstag

Stadler gratulierte Ettlinger persönlich. Bild: Kein Anbieter/Josef Vorlaufer

Den wohl rundesten Geburtstag von allen gab es jetzt in St. Pölten zu feiern: Augustine Ettlinger wurde 100 Jahre alt, Bürgermeister Matthias Stadler gratulierte ihr.

Am 28. August feierte Augustine Ettlinger ihren 100. Geburtstag im Pflegezentrum St. Pölten-Pottenbrunn. Da ließ es sich auch der Bürgermeister selbst nicht nehmen, ihr zu gratulieren. Schließlich kennt Matthias Stadler, die Jubilarin schon seit seiner Kindheit persönlich.



Er erinnerte sich gerne daran, dass es damals bei Besuchen bei der Frau Ettlinger, die in derselben Straße wohnte, immer ein Zuckerl für ihn gab. Auch zu ihrem 100. Geburtstag hatte sie nun ein Geschenk für den Bürgermeister parat, nämlich ein rotes Herz.



Seit 1952 in St. Pölten



Augustine "Gusti" Ettlinger wurde 1919 im Burgenland geboren, übersiedelte 1952 mit ihrem Mann Karl und den Kindern Gusti und Karl von Säusenstein nach St. Pölten. Hier war sie zunächst beim Wirtschaftshof landwirtschaftlich tätig und arbeitete später als Hilfskrankenschwester im Krankenhaus.



Ins Pflegezentrum nach Pottenbrunn ist sie erst vor rund drei Monaten übersiedelt und fühlt sich dort sichtlich wohl. Sie ist übrigens nicht die einzige in ihrer Familie, die das hundertste Lebensjahr überschreiten konnte, eine ihrer Schwestern, die in jungen Jahren in die USA ausgewandert ist, wurde sogar 103. (min)