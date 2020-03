Stadt Wien startet Corona-Hotline für alte Menschen

In Zeiten des Coronavirus muss die Gesellschaft besonders auf gefährdete Bevölkerungsgruppen achten. Zu diesem Zweck gibt es eine neue Hotline in Wien.

Die Stadt Wien hat am Donnerstag eine 24-Stunden-Hotline zum Coronavirus eingerichtet. Sie ist unter der Nummer 01/4000-4001 erreichbar und richtet sich an ältere Menschen und besonders gefährdete Risikogruppen, also etwa jene Menschen mit Vorerkrankungen. Die Service-Hotline soll Unterstützung bei der Besorgung von Lebensmitteln, Medikamenten und mehr bieten.Schon zuvor hatten Wienerinnen und Wiener ihren Nachbarn per Aushang Hilfe angeboten.Die Stadt Wien setzt sonst die Gesundheitsbestimmungen des Bundes zur Eindämmung des Coronavirus um. Bis 3. April diesen Jahres gilt etwa eine Einschränkung für Veranstaltungen. Ziel der Maßnahme ist es, das "Zusammenströmen größerer Menschenmengen" (gemäß dem Epidemiegesetz) zu verhindern. Das bedeutet konkret: Feiern, Versammlungen oder Zusammentreffen jeder Art sind dann untersagt, wenn dabei im Freien mehr als 500 Personen, und in geschlossenen Räumen mehr als 100 Personen zusammentreffen.Dies gilt etwa für Museen, Theater und Sehenswürdigkeiten. Für sie gilt die Einschränkung von maximal 100 Personen. Dabei spielt die Größe des Raumes und die Fassungskapazität keine Rolle; es gilt die Anzahl der jeweils anwesenden Personen.Am Mittwoch wurden etwa alle Bundesmuseen sowie Tiergarten und Schloss Schönbrunn geschlossen. Auch die Hauptbücherei kann nicht mehr besucht werden.