Stadträtin holt in U-Bahn über Notrufsäule Hilfe

Was soll man als Fahrgast machen, wenn ein Passagier in der U-Bahn Hilfe braucht? Wiens Stadträtin Ulli Sima zeigt, wie es geht.

Einem Fahrgast ist in der U-Bahn plötzlich schwindelig. Der Mann sinkt am Bahnsteig zusammen – in einem neuen Video zeigt Wiens Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SP) wie man am Schnellsten Hilfe holt. "Über die Notrufsäulen am Bahnsteig wird man direkt in die Leitstelle verbunden. Die Kameras werden umgehend auf den Bahnsteig gerichtet und die Kollegen in der Leitstelle geben Anweisungen, wie man handeln soll. Im Zweifelsfall ist es ein Notfall!", so Sima. Sollten Fahrgäste Hilfe brauchen oder etwas Verdächtiges beobachten, einfach den Hebel der Notrufsäule am Bahnsteig drücken – man wird sofort verbunden.Im Video schickt die Mitarbeiterin in der Leitstelle sofort die Rettung in die Station – zum Glück war die Szene aber nur gestellt.Die Öffis seien "einer der sichersten Orte in Wien", so Sima. Bis Jahresende stocken die Wiener Linien das Security-Personal auf 120 Mitarbeiter auf. 800.000 Euro werden in Videoüberwachung investiert. Schon jetzt behalten 13.000 Kameras das Geschehen im Auge – davon 2.700 in der U-Bahn. Mit dem Sicherheitsteam und den Mitarbeitern des Serviceteams gibt es für die Fahrgäste rund 300 Helfer in den Zügen und Stationen.