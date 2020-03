Star-Koch Andreas Döllerer verrät Quarantäne-Rezept

An dieser Stelle dürfen wir euch jeden Tag die "Quarantäne"-Rezepte eines anderen Hauben-Kochs aus Österreich vorstellen. Heute von 4-Hauben-Koch Hubert Andreas Döllerer.

Damnidei mit Sauerkraut

Bauernkrapfen

Der Salzburger Vier-Hauben-Koch Andreas Döllerer ist für seine "Cuisine Alpine", eine auf heimische Produkte konzentrierte Küchenlinie, bekannt. Während sein Genießerrestaurant in Golling noch ein paar Wochen geschlossen bleiben muss, ist der Küchenmeister aber weiterhin für seine Kunden und Mitbürger da:Aufgrund des grassierenden Coronavirus wurden die Öffnungszeiten und Services von "Döllerers Feine Kost" angepasst. Neben Frischfleisch, Wurst, Käse und Alimentari gibt es jetzt auch Wirtshausklassiker wie Rindergulasch, Kalbsbeuschl, Kas-, Speck- und Leberknödel im Sortiment - sogar vakuumieren, "damit die Schmankerl länger" halten und das Haus nicht so oft verlassen werden muss.Außerdem bietet Andreas Döllerer jetzt von Dienstag bis Freitag auch einen Mittagstisch-Service an, bei dem jeden Tag ein anderes leckeres Gericht abgeholt werden kann - oder direkt vor die Haustüre geliefert wird."Heute" verriet der Spitzenkoch zwei "Quarantäne"-Rezepte, die nicht nur seiner Meinung nach "für jeden nachkochbar sind":Erdäpfelteig:400 g mehlige Kartoffeln (200 g Netto)200 g griffiges Mehl2 Eigelbe120 g NussbutterSalzPfefferSauerkraut:800 g Sauerkraut1 Zwiebel fein geschnitten1 TL Kümmel3 Lorbeerblätter4 Wacholderbeeren50 g Butter80 g Bauchspeck fein geschnitten500 g Rindssuppe1 roher mehliger ErdäpfelSalz & PfefferSchnittlauchErdäpfelteig:Etwa 400 g Erdäpfel im Ofen bei 160°C 60 Minuten garen. Die Erdäpfel halbieren, auskratzen und durch ein Sieb streichen. Es sollten noch 200 g Erdäpfel verbleiben. Diese mit den restlichen Zutaten zu einem glatten Teig verarbeiten. Die Erdäpfel mit den restlichen Zutaten möglichst rasch zu einem glatten Teig kneten. Eine dünne Rolle formen und Daumengroße Stücke abstechen. Langsam in brauner Butter braten.Sauerkraut:Für das Kraut Zwiebeln und Speck in Butter anrösten. Das Kraut, die restlichen Gewürze und die Suppe zufügen. Den rohen Erdäpfel schälen und fein reiben, er gibt dem Kraut eine schöne Sämigkeit. Abdecken, 45 Minuten leicht köcheln lassen und fertig abschmecken.Bauernkrapfen:150 g griffiges Mehl180 g Milch15 g Germ150 g glattes Mehl30 g Butter30 g Staubzucker2 EidotterZitronenschaleEin Spritzer RumStaubzuckerMarillenmarmeladeBauernkrapfen:Die Milch leicht erwärmen, die Germ darin auflösen und mit dem griffigen Mehl verrühren. In eine Schüssel geben, mit einem feuchten Tuch bedecken und an einem warmen Ort 20 Minuten gehen lassen. Das glatte Mehl, die weiche Butter, Staubzucker und die Eidotter zum Teig kneten und mit Zitronenschale, Rum und Vanille abschmecken. Den Teig in 10 g große Kugeln portionieren und diese aufgehen lassen. Mit den Daumen eine Delle formen und den Teig in der Mitte etwas auseinander ziehen. Die kleinen Bauernkrapfen nochmals gehen lassen und anschließend in 160°C heißem Butterschmalz goldgelb backen.Die Bauernkrapfen mit Staubzucker bestreuen und mit Marillenmarmelade füllen.