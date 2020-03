Star-Koch Fabian Günzel verrät Quarantäne-Rezept

An dieser Stelle dürfen wir euch jeden Tag die "Quarantäne"-Rezepte eines anderen Spitzenkochs aus Österreich vorstellen. Heute von 4-Hauben-Koch Fabian Günzel aus dem Aend.

Bananenbrot mit Skyr & Pecankerne

Auch das 4-Hauben-Restaurant "Aend" in der Wiener Mollertgasse bleibt aufgrund des grassierenden Coronavirus vorerst geschlossen. Damit wir die nächsten Wochen nicht gänzlich auf die Küche des Spitzenkochs Fabian Günzel verzichten müssen, hat ersein persönliches "Quarantäne"-Rezept für das nächste Frühstück verraten:30 g Cocosöl1 Ei350 g reife Bananen (3 Stück)125 g Mandelmus25 g Cocosblütensirup175 g Hafermilch ungesüßt100 g Mandelmehl140 g Hafermehl gluten-free25 g Haferflocken gluten-free5 g Zimt gem.3 g Backpulver3 g Weinsteinpulver60 g Schokodrops vegan gehackt30 g Pecankerne gehacktAlle Zutaten aus Teil 1 glatt rühren und nach und nach die Mehle unterheben. In eine längliche Silikonbackform geben und die geh. Schoko und Pecankerne aufstreuen. Sie tauchen beim Backen ein. Im vorgeheizten Backofen bei 175°C ca. 45 Minuten backen.Den Kuchen bei Zimmertemperatur auskühlen lassen (ca. 4 Stunden), anschließend 4 Stunden im Kühlschrank durchkühlen lassen.500 g Skyr100 g Wasser100 g Foodspring ProteinpulverAlles gut verrühren.60 g Mandelmus120 g Bananenchips ungesüßt50g PecankerneDen Kuchen in "dicke" Scheiben schneiden, mit Mandelmus bestreichen und mit Bananenchips sowie Pecankernen belegen.