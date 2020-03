Star-Koch Konstantin Filippou verrät Quarantäne-Rezept

An dieser Stelle dürfen wir euch jeden Tag die "Quarantäne"-Rezepte eines anderen Hauben-Kochs aus Österreich vorstellen. Wir beginnen mit dem 5-Hauben-Koch Konstantin Filippou.

Kräuter-Bulgur Bowl mit Zuchini-Keftedes

Vorfreude.kaufen und dein Lieblingslokal retten

Die beiden Wiener-Innenstadt-Lokale, "Konstantin Filippou" und "O Boufés" von Spitzenkochbleiben aufgrund des grassierenden Coronavirus vorerst geschlossen. "Heute" verriet der 5-Hauben-Koch sein persönliches "Quarantäne"-Rezept:200g Bulgurweizen (Trockengewicht)250ml Gemüsebrühe25g Pinienkerne2 EL Kürbiskerne1 kleine rote Zwiebel, fein gehackt225g reife junge Pflaumentomaten, gewürfelt1/4 Gurke, gewürfelt1 Handvoll glatte Petersilie, fein gehackt1 Handvoll Minze, fein gehacktSaft von 2 Zitronen2 EL fruchtiges grünes OlivenölSalz und PfefferZucchini-Keftedes2 große Zucchini (400g)1 Zwiebel, gerieben1 Knoblauchzehe, gepresst1 kleiner Bund glatte Petersilie, Minze und Dill, fein gehackt4 EL geriebener Kefalotyri oder Parmesan1 TL SumachGeriebene Schale einer Zitrone2 mittelgroße Eier (Freilandhaltung), geschlagen80g Universalmehl3-4 EL OlivenölMeersalz und frisch gemahlener schwarzer PfefferBulgur und Gemüsebrühe in einen Topf geben und zum Kochen bringen. Die Hitze wegnehmen, den Topf zudecken und für 5 Minuten köcheln lassen. Von der Herdplatte nehmen und weitere 5 Minuten im zugedeckten Topf stehen lassen bis der Bulgur weich ist und die meiste Flüssigkeit aufgenommen wurde. Eine kleine trockene Pfanne über mittlerer Temperatur erwärmen und die Pinienkerne und Kürbiskerne für 1-2 Minuten rösten, häufig umrühren, bis die Kerne goldbraun sind und duften. Sofort von der Hitze nehmen, damit nichts anbrennt. Den warmen Bulgur in einer großen Schüssel mit Zwiebel, Tomaten, Gurke, Kräuter, Zitronensaft und Olivenöl geben. Alles zusammen mischen und abschmecken.Die Zucchini grob reiben und mit den Händen das überschüssige Wasser ausdrücken. Mit Zwiebel, Knoblauch, Kräutern, Käse, Sumach und Zitronenschale in eine Schüssel geben und das geschlagene Ei einrühren. Vorsichtig das Mehl einrühren bis keine Klumpen mehr sind und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Öl in einer großen Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen. Wenn das Öl heiß ist, 4 gehäufte EL des Zucchini-Teiges hinzugeben und genug Platz lassen, dass die Laibchen aufgehen können während sie braten. Für 2-3 Minuten braten bis sie unten fest und goldbraun sind, dann umdrehen und die 2. Seite braten Aus der Pfanne nehmen und mit einem Küchentuch abtupfen. Im Ofen warm halten während die anderen Laibchen braten.Bulgur mit Pinien- und Kürbiskernen bestreuen. In flache Schüssel geben und darauf Keftedes anrichten.Die Gastronomie wird durch Covid-19 auf eine harte Probe gestellt: Für eine nicht absehbare Dauer sind Lokale geschlossen. Die meisten werden an den Folgen lange zu kämpfen haben - sofern sie den Umsatzentgang überhaupt überstehen. Aus diesem Grund wurde nun eine neues Projekt gestartet: Auf der Online-Plattform www.vorfreude.kaufen sind ab sofort "Vorfreude-Gutscheine" für Lokale erhältlich.