Star-Musikerpaar und Baby sterben bei Flugzeug-Crash

Tragisches Unglück in den Schweizer Alpen. Der Komponist Jonathan Goldstein ist gemeinsam mit seiner Familie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.

Er begeisterte mit seinen preisgekrönten Kompositionen die Massen, sie mit ihrem meisterhaften Spiel auf dem Saxophon – jetzt sind beide tot. Wie BBC berichtet, sind Jonathan Jonathan (50) und Hannah Marcinowicz in den Schweizer Alpen ums Leben gekommen.Das britische Ehepaar ist demnach mit ihrer erst sieben Monate alten Tochter Saskia auf dem Weg nach Italien kurz vor der Grenze mit ihrem Kleinflugzeug abgestürzt. Die Maschine ging beim Aufprall in Flammen auf – erst über eine Stunde später schaffte es die Feuerwehr, den Brand zu löschen. Da war es für die junge Familie aber bereits zu spät.Der 50-Jährige, der selbst am Steuer der Piper PA-28 saß, war ein erfahrener Hobbypilot. Die Ursache des Absturzes ist noch ungeklärt, die Ermittlungen der Schweizer Behörden laufen.Das Paar soll am Samstagmorgen ihren Trip in London gestartet haben und dann mit Zwischenstopp in Troyes (Frankreich) in die Schweiz geflogen sein. Von dort aus steuerten sie dann Italien an.(rcp)