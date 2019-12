Star Wars: Makeup-Kollektion zum Filmstart

Pat McGrath, die einflussreichste Visagistin der Welt, hat eine Star Wars-Makeup-Kollektion entworfen.

Sammler und Star Wars Fans aufgepasst: Zum Auftakt des vor Weihnachten erscheinenden Films "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" hat Star-Visagistin Pat McGrath eine exklusive Kollektion in Zusammenarbeit mit Disney entworfen.Diese spiegelt das Universum der Saga wider und besteht aus sechs verschiedenen Produkten mit einer vielfältigen Farbauswahl."Für diese brillante Kollaboration mit Disney, die den intergalaktischen Glamour von Star Wars zelebriert, habe ich mich von der ikonischen Schönheit der Prinzessin Leia bis hin zum vergoldeten Glamour von C-3PO inspirieren lassen ", sagte McGrath gegenüber der britischen Vogue. "Es hat so viel Spaß gemacht, mit Make-up und Star Wars zu spielen, zwei meiner liebsten Dinge. Die Kollektion ruft die Mächte mit interstellaren Farben und hypnotischen Texturen herbei."Die Produkte erinnern an verschiedene Figuren aus den Filmen. "Die Paletten sind von den Star Wars-Charakteren, dem Multiversum und den Landschaften inspiriert", erklärt Pat weiter.Die Kollektion ist nicht ganz günstig: Ein Lippenbalsam oder einer von drei Lippenstiften kostet 36 Euro. Drei verschiedene Lidschattenpaletten kosten 59 und 113 Euro.Wer sich selbst oder jemand anderen mit der limitierten Edition beglücken möchte, sollte schnell sein und sich folgende Daten merken: Die Kollektion wird exklusiv am 13. Dezember in Selfridges Stores in London gelauncht. Online wird ein Teil des Bestands für internationalen Versand ab dem 26. Dezember zur Verfügung stehen.