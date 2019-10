Blaster, Herzog & Karbonit im "Mandalorian"-Trailer

Der offizielle Trailer der neuen "Star Wars"-Serie ist da und lässt die Herzen der Fanboys und -senioren schneller schlagen.

Groß ist der Hype rund um "The Mandalorian", der ersten Live-Action-Serie der "Star Wars"-Saga. Größer sogar als die Vorfreude auf dieEine neue Generation von Sci-Fi-Fans anzufixen, gleichzeitig aber die bestehende Fan-Base zu begeistern, ist kein leichtes Unterfangen. Die Neuerungen instießen bei den alten Hasen nicht nur auf Gegenliebe. Von "The Mandalorian" erhoffen sie sich nun einen ehrfürchtigeren Umgang mit den klassischen Elementen des Franchise.Da überrascht es nicht, dass der offizielle Trailer der Serie tief in die Fundkiste greift. Die Uniform des Titelhelden erinnert an jene des legendären Kopfgeldjägers Boba Fett (beide stammen vom Planeten Mandalore), intergalaktische Verbrecher werden wie einst Han Solo in Karbonit eingefroren, und mit den berühmten Blaster-Soundeffekten (Pew, pew!) spart die Vorschau auch nicht.Zeitlich ist "The Mandalorian" zwischen den Episoden VI ("Die Rückkehr der Jedi-Ritter") und VII ("Das Erwachen der Macht") angesiedelt. Das Imperium scheint besiegt, für Kopfgeldjäger wie den Mandalorianer (Pedro Pascal) gibt es dennoch genug Arbeit. Sein Auftraggeber (Werner Herzog, der mit seiner unvergleichlich kratzigen Stimme durch den Trailer führt) gehört aber wohl nicht zu den Guten."The Mandalorian" ist ab 12. November auf Disney+, der neuen Streaming-Plattform von Disney, verfügbar. Viel Vergnügen mit dem offiziellen Trailer: