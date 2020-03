Star-Werber stirbt an Folgen des Coronavirus

Das Coronavirus fordert ein weiteres prominentes Opfer. Die österreichische Kreativbranche trauert um Jani Newrkla.

Der Werbeprofi Johannes "Jani" Newrkla, Mitgründer des Art Directors Club of Europe, ist im Alter von 74 Jahren an der Erkrankung Covid-19 verstorben. Das teilte der Creativ Club Austria am Dienstag mit. Der Kreative war 20 Jahre lang führend bei der Werbeagentur Demner, Merlicek & Bergmann tätig und gründete seine eigene Agentur Bluetango."Mit Jani Newrkla verliert die österreichische Kreativindustrie eine prägende Figur", schreibt der Creativ Club Austria. "Er war fest in Österreich verankert, hat international gedacht, gearbeitet und gelebt. Sein großes Augenmerk galt der Förderung junger Talente."Creativ-Club-Austria-Präsident Andreas Spielvogel: "Wir verneigen uns vor einem großen Vordenker der österreichischen Kreativwirtschaft. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei seiner Familie und seinen Kolleginnen und Kollegen.""Jani hat mich fast sein ganzes Berufsleben lang begleitet und uns vor fünf Jahren durch seine Partnerschaft geholfen, die Agentur auf sichere Beine zu stellen. Durch sein Wissen, seine Erfahrung aber auch durch sein Offensein für alles Neue, seinen Optimismus und seinen Humor hat er zum raschen Erfolg unseres Unternehmens beigetragen", sagte sein Weggefährte Franz Merlicek.Newrkla war bis zuletzt Mitgründer und Partner der Agentur