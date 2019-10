Mega-Stau in Wien nach Unfall beim Gürtel

Massive Verkehrsbehinderungen im Frühverkehr auf der Donaukanalstraße: Nach einem Unfall staut es sich bis auf die A22 zurück.

Riesen-Stau im Frühverkehr in Wien: Nach einem Crash vor der Gürtelbrücke hat sich ein kilometerlanger Rückstau bei der Einfahrt nach Wien auf der Donaukanalstraße gebildet.Feuerwehr und Polizei befinden sich im Großeinsatz: Denn an dem Auffahrunfall sind fünf Autos beteiligt.Die aktuelle Staukarte in Wien:+++ Mehr Infos hier in Kürze +++