Neue Baustellen: Wo es sich in Wien jetzt staut

Wegen Sanierungsarbeiten ist ab 20. April die Friedensbrücke gesperrt. Wo es sich in Wien in den nächsten Tagen noch stauen kann, liest du hier.

Staumeldungen hatten in den vergangenen Wochen im Radio Seltenheitswert. Das wird sich laut ÖAMTC bald ändern: Aufgrund von Baustellen wird es in den nächsten Tagen vermehrt zu Behinderungen kommen.Betroffen ist bis Anfang Mai etwa die Nordbahnstraße zwischen Praterstern und Mühlfeldgasse (Wien-Leopoldstadt), hier wurde über die Osterfeiertage bereits teilweise umgeleitet.Für Verzögerungen wird auch die Baustelle auf der Friedensbrücke sorgen: Wie berichtet , führen die Wiener Linien dort seit 4. April Oberflächenarbeiten durch. Fahrgäste der U4 sind von der Sanierung der Abdichtungen nicht betroffen, Autofahrer sehr wohl: Von 20. April bis 10. Mai wird die wichtige Verbindung zwischen Wien-Alsergrund und der Brigittenau gänzlich gesperrt, das Queren der Brücke ist in dieser Zeit nicht möglich. Autofahrer müssen laut ÖAMTC großräumig über Augarten-, Roßauer oder Gürtelbrücke ausweichen.Ab Dienstag kann es auch in Wien-Meidling zu kurzen Verzögerungen kommen: Die Altmannsdorfer Straße wird zwischen Breitenfurter Straße und Belghofergasse Richtung Schönbrunn wegen Straßenarbeiten nur auf einem Fahrstreifen befahrbar sein.