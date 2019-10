Staureport enthüllt, wie du den Linz-Stau meidest

Jetzt ist es amtlich! Der Montag ist der Stautag Nummer eins der Woche in Linz. Das zeigt der jährliche Staureport des Navi-Herstellers TomTom.

Staulevel 19 Prozent in Linz

Und hier staut es extrem viel

Am vergangenen Montag war es wieder einmal so weit! Nichts ging mehr auf den Linzer Straßen, Auto an Auto wälzte sich die Blechlawine durch die Stadt (wir berichteten ).Auch wenn es an diesem Montag – bedingt durch Unfälle – besonders schlimm war, überraschend ist es nicht. Denn Montag ist Stautag in Linz. Das zeigt die aktuelle Auswertung des Navi-Herstellers TomTom für das Jahr 2018. Die zeigt, dass es Montagfrüh immer besonders staut in der Stadt.Überraschend freilich ist, dass am Montagabend vergleichsweise wenig gestaut wird. Denn am Abend ist der Mittwoch besonders schlimm.TomTom berechnet wieviel länger (in Prozent) eine Fahrt gegenüber einer durchschnittlichen Fahrt dauert. Das heißt ein Staulevel von 36 Prozent bedeutet, dass die Fahrt um 36 Prozent länger als eine durchschnittliche dauert. In Linz etwa liegt der durchschnittliche Staulevel im Jahr 2018 bei 19 Prozent.An einem Montag um 7 Uhr, dauert eine Fahrt dann um 46 Prozent länger. Um 6 Uhr sind es 27 Prozent und auch um 9 sind es 27 Prozent. Sinnvoll wäre allerdings eine Fahrt nach 8 Uhr, dann liegt der Staulevel bei 17 Prozent.Die staufreie Heimfahrt sollte man für nach 18 Uhr einplanen, denn dann sinkt der Staulevel von durchschnittlich 38 Prozent auf maximal 22 Prozent.TomTom hat auch den durchschnittlichen Zeitverlust bei einer 30-Minuten-Fahrt berechnet, der liegt in Linz bei 11 Minuten.Interessant ist auch, dass der durchschnittliche Staulevel auf der Autobahn bei 13 Prozent, auf den normalen Straßen aber bei 23 Prozent liegt.Im internationalen Vergleich hat man es in Linz allerdings recht gut. Unter den von TomTom erfassten 403 Städten auf der ganzen Welt nimmt Linz nur Platz 294 ein.Europas Staumetropolen sind Moskau (Staulevel 56 Prozent), gefolgt von Istanbul (53 Prozent). Wie weltweite Stauhauptstadt hingegen ist Mumbai in Indien. Dort liegt der Staulevel bei unfassbaren 65 Prozent.