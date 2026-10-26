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"Wie möchtest du dein Steak? Wenn du eine Memme bist, dann durch."
Pexels / Fränkis Hütte (Screenshot) ("heute"-Collage)
Speisekarte sorgt für Wirbel

Steak-Karte mit "Memme": Wirtin erntet Shitstorm

Eine deutsche Wirtin bezeichnet durchgebratene Steaks auf ihrer Karte als "Memme" – und löst damit einen Shitstorm aus. Sie kontert gelassen.
Von Newsdesk Heute
26.10.2026, 10:19
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Wer sein Steak blutig bestellt, gilt vielen als echter Fleischkenner. Wer es hingegen durchgebraten möchte, wird gerne belächelt.

Stephanie Treschek, Wirtin in "Fränkis Hütte" am Möhnesee in Deutschland, hat dieses Klischee kurzerhand auf ihre Speisekarte übertragen. Bei ihr können Gäste zwischen "blutig", "rosarot" und "Memme" wählen (siehe Bild oben) – wobei Letzteres für die durchgebratene Variante steht.

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Die ungewöhnliche Speisekarte sorgte im Internet für heftige Reaktionen, wie n-tv berichtet. Kritiker warfen der Wirtin vor, mit der Bezeichnung Menschen zu beleidigen, die ihr Fleisch gut durch mögen.

Wirtin findet Aufregung lächerlich

Doch Stephanie Treschek lässt sich von der Kritik nicht aus der Ruhe bringen. Sie findet die ganze Aufregung "ein bisschen lächerlich", wie sie erklärt.

    Die Wirtin sieht ihre Speisekarte als humorvolle Anspielung auf die ewige Debatte unter Fleischliebhabern – nicht als Beleidigung. Mittlerweile gerieten auch die Namen anderer Gerichte auf ihrer Karte ins Visier der Online-Kritiker.

    red, 26.10.2026, 10:19
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