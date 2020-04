Stefan Mross: Hochzeit wegen Corona geplatzt!

"Risiko war einfach zu hoch": Die geplante Hochzeit von Stefan Mross und seiner Anna-Carina Woitschack ist wegen Corona geplatzt.

Ursprünglich war eine kleine, intime Zeremonie nur mit den Eltern des Paares am 3. März geplant. Doch Schlagerstar und Moderator Stefan Mross (44) und seine Anna-Carina Woitschak (27) sagten ab - wegen Corona.Die beiden hatten sich Ende November 2019 in der ORF-Live-Sendung "Adventsfest der 100.000 Lichter" offiziell verlobt ("Heute" hat berichtet) , das Aufgebot hatte Mross gleich am Jahresanfang in seinem Heimatort Traunstein (Bayern) bestellt, Moderatoren-Freund Florian Silbereisen stand als Trauzeuge parat."Wir wollten das in ganz kleinem Rahmen halten, nur mit Annas Eltern und meiner Mama, alle weit über 70. Doch als es mit Corona schlimmer wurde, haben wir die Hochzeit schweren Herzens ein paar Tage vor dem Termin abgesagt. Das Risiko war uns einfach zu groß, dass unsere Eltern sich irgendwo anstecken könnten", so der Schlagersänger und TV-Moderator zur "Bild".Auch Anna-Carina sei schwer enttäuscht. Das Hochzeitskleid wäre beim Entschluss der Absage schon gekauft gewesen und sogar einen Friseurtermin hätte die ehemalige DSDS-Kandidatin bereits vereinbart, erzählt Mross. Emotional hätte sie die Absage schwer getroffen, aber es sei anders nicht machbar gewesen. Nun sei die Hochzeit - und auch die Hochzeitsreise - später im Jahr geplant.Für Mross ist es bereits die dritte Ehe. Von 2006 bis 2012 war er mit Schlager-Kollegin und "Masked Singer" Stefanie Hertel (40) verheiratet, von 2013 bis 2016 mit der Produktionsassistentin Susanne Schmidt.Am Mittwochabend waren Stefan Mross und seine Carina übrigens in der Amazon Music-Talkshow "Herzstück WG" von Schlager-Star Julian David zu Gast und plauderten u.a. über ihre Hochzeit, das Leben in "Coronatäne" und neue Projekte.