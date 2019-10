Frau trifft Internet-Freund, wird zu seiner Gefangenen

Ein 42-Jähriger steht im Verdacht, eine Internetbekanntschaft bei einem realen Treffen für mehrere Tage in seiner Wohnung gefangen gehalten zu haben.

Im Sommer 2019 hatte der 42-Jährige Steirer über das Internet eine zwei Jahre jüngere Frau aus Deutschland kennengelernt. Nach einigen elektronischen Kontakten kam es bereits im September zu einem persönlichen Treffen in der Obersteiermark. Anfang Oktober 2019 beschlossen die beiden, sich wieder in der Wohnung des 42-Jährigen in Fohnsdorf im Bezirk Murtal zu treffen – mit bizarrem Ausgang.Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, dürfte der Verdächtige daraufhin sämtliche Türen verschlossen, die Schlüssel versteckt und die 40-Jährige so mindestens zehn Tage lang in seiner Wohnung gefangen gehalten haben.Dort dürfte es nach Angaben des Opfers zu Drohungen, Nötigungen und leichten Körperverletzungen durch Schläge gekommen sein. Bei einem gemeinsamen Ausflug vertraute sich das Opfer schließlich einem Polizeibeamten an, worauf der Steirer festgenommen wurde.Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden von den Ermittlern zudem zwei Schreckschusswaffen sichergestellt. Über Auftrag der Staatsanwaltschaft Leoben wurde der 42-Jährige mittlerweile in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Der Verdächtige ist zu den Tatvorwürfen nicht geständig.