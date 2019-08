Vor 1 ' Steirer nach Spinnebiss im Garten 'beinahe gestorben'

Johann Diewald wurde von einer Spinne gebissen und wäre beinahe gestorben Bild: Kein Anbieter/privat

Harmloses Heckenschneiden wurde für Johann Diewald zum härtesten Einschnitt seines Lebens: Eine Spinne infizierte ihn mit einem gefährlichen Keim. Er wurde 31 Mal operiert und erblindete.