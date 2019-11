Steirer SPÖ-Chef tritt nach Wahl-Debakel zurück

Michael Schickhofer wirft nach der Wahlschlappe bei der steirischen Landtagswahl am Sonntag das Handtuch.

Das berichtet die "Krone" in ihrer Online-Ausgabe am Montag. Um 10 Uhr erfolgt die offizielle Erklärung.Michael Schickhofer hatte die SPÖ Steiermark von Franz Voves übernommen. Dieser hatte die Landtagswahl 2015 zwar knapp gewonnen, den Posten des Landeshauptmanns aber freiwillig der ÖVP von Herrmann Schützenhöfer überlassen.Bei der Wahl am Sonntag rasselte die SPÖ in der Steiermark um 6,4 Prozentpunkte ab und landete mit 22,89 Prozent hinter dem großen Gewinner, der ÖVP (36,61 Prozent).