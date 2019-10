Das ist der neue Chef vom Schönbrunner Zoo

Die bisherige Direktorin des Tiergarten Schönbrunns, Dagmar Schratter, geht nach 13 Jahren in Pension. Ihr folgt Stephan Hering-Hagenbeck nach.

Seit 2000 im Zoo tätig

Schratter gibt dem Neuen keine Tipps

Stephan Hering-Hagenbeck übernimmt am 1. Jänner 2020 das Amt des Direktors des Tiergarten Schönbrunns. Der promovierte Biologe folgt Dagmar Schratter nach, die dieses Amt 13 Jahre lang inne hatte. Hering-Hagenbeck wurde am 29. September 1967 in Frankfurt am Main geboren.Er studierte in Berlin und Paris Biologie und kehrte im Zuge seiner Doktorarbeit zu Forschungszwecken für fünf Jahre nach Afrika zurück. Seit er fünf Jahre alt war, lebte er bereits mit seinen Eltern dort.Der 52-Jährige kann über 20 Jahre Zoo-Erfahrung vorweisen. Bereits im Jahr 2000 wurde er Betriebsleiter im Hamburger Tierpark, 2005 wurde er Geschäftsführer, ehe er von 2012 bis 2018 zoologischer Direktor war. Mit seiner Expertise im Bereich der Tierhaltung und Entwicklung von Tieranlagen hat Hering-Hagenbeck schon zahlreiche Zoos beraten.Der Biologe spricht von einer "Herausforderung einen zoologischen Garten zwischen Tradition und Innovation weiterzuentwickeln" und spielt damit auf die 267-jährige Geschichte des Schönbrunner Zoos an. Auch das erste Großprojekt steht schon an. Dieses wird ein neues Aquarienhaus sein, mit dessen Planung bereits begonnen wurde.Die bisherige Direktorin Dagmar Schratter kann auf 13 Jahre zurückblicken. 2016 hatte sie sich entschlossen nur drei statt der üblichen fünf Jahre anzuhängen. Schon im März sagte sie anlässlich ihres 65. Geburtstages, dass es nun an der Zeit sei "jüngere Kräfte walten zu lassen".Ratschläge wollte sie ihrem Nachfolger allerdings keine ausrichten. In ihre Amtszeit fällt etwa die Renovierung des Giraffenhauses. Schratter, ebenfalls promovierte Biologin, hatte das Amt 2007 von Helmut Pechlaner übernommen.