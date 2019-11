Dieses Briten-Paar cashte 122 Millionen Euro ab

Ein Jackpot ist der Traum eines jeden Lottospielers. Für Steve und Lenka Thomson ging dieser jetzt in Erfüllung. Sie kassierten 122 Millionen Euro.

Was für viele ein unerfüllter Traum bleibt, wurde für Steve und Lenka Thomson Realität. Das englische Paar knackte bei "Euromillionen"-Ziehung vom 19. November den Jackpot und darf sich nun über 122 Millionen Euro freuen. Der 42-jährige Bauunternehmer und dessen ein Jahr jüngere Frau über strichen den neuntgrößten Lottogewinn in der Geschichte von Großbritannien ein.Jetzt wollen sie sich ein neues Haus kaufen, in dem ihre drei Kinder (zwei Söhne im Alter von 10 und 15 Jahren und eine achtjährige Tochter) ihre eigenen Schlafzimmer bekommen. Verwöhnen wollen sie ihre Kinder nicht: "Wenn sie etwas möchten, müssen sie es sich verdienen", sagen die beiden.Mit dem Gewinn wollen sie nicht nur ihre Familien finanziell unterstützen, sondern auch die Gemeinde Selsey, aus der die beiden stammen.Seinen Kunden versprach der Unternehmer die Aufträge zu erfüllen. Ans berufliche Aufhören denkt Thomson, zumindest vorläufig, nicht : "Ich bin nicht so eine Person", sagte er im Wissen, dass seine finanzielle Situation nun abgesichert ist.