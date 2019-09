Stiegl schenkt den besten Bierwirten reinen Wein ein

Zum bereits 19. Mal wurde der "Bierwirt des Jahres" in allen neun Bundesländern und Südtirol gekürt. Beim offiziellen Foto mit den Preisträgern gab es allerdings keinen leckeren Gerstensaft.

Seit dem Jahr 2001 vergeben der "Wirtshausführer" und Stiegl bereits die Auszeichnung "Bierwirt des Jahres".Der Titel hat sich in der heimischen Gastronomie mittlerweile zu einer begehrten Trophäe entwickelt. Neben der Zapf- und Glaskultur wird dabei auch auf das Service und das kulinarische Know-how rund ums Bier geachtet.Der Preis für die Pflege der Bierkultur wurde heuer wieder in jedem Bundesland sowie in Südtirol an einen Gastronomen verliehen, der sich in besonderem Maß für das Kulturgetränk engagiert.Erst kürzlich fand die feierliche Übergabe der Auszeichnungen in der Stiegl-Brauwelt in Salzburg statt. Allerdings stand dabei nicht unbedingt das Bier im Vordergrund.Denn auf dem offiziellen Foto sind zwar ein paar Biere zu sehen, allerdings nur hinten in den Regalen. Stattdessen sind einige "Bierwirte des Jahres" mit einem Glas Wein zu sehen.Ob die ausgezeichneten "Bierwirte" also lieber ein Gläschen Rotwein statt ein kühles "Blondes" bevorzugen, ist nicht bekannt. Aber wie heißt es so schön: "In vino veritas" ("Im Wein liegt die Wahrheit")Als "Bierwirte des Jahres 2020" wurden ausgezeichnet:Manuela Nagel, Mario Obermair, Tomasz Czekaj und Ernst Kratochwil vom Restaurant "Campus Bräu" (Wien)Silvia & Albin Hawel vom "Gasthof Mitter" (Niederösterreich)Wolfgang Drescher vom Restaurant "Alte Schmiede" (Burgenland)Heinz Felbermair vom "Gasthof Hofwirt" (Oberösterreich)Michael Kalhammer und Martin Sönmezay vom Bio-Restaurant "Humboldt" (Salzburg)Michaela & Stefan Dengg vom "Dorfgasthaus Ratschkathl" im Alpendorf Anno Dazumal (Tirol)Helga und Aki Störmer vom "Suite Hotel Kleinwalsertal" (Vorarlberg)Alexandra & Michael Goritschnigg von "Goritschniggs Lunch und Steakhaus" (Kärnten)Irene Huber-Meisenbichler & Wolfgang Huber vom "Gasthof Meisenbichler" (Steiermark)Mirco Klettenhammer vom "Restaurant Pizzeria Samyr" (Südtirol)