Vor 1 ' Stiftsmauer beschmiert: Polizei ermittelt jetzt

Bild: Kein Anbieter/Polizei

Unbekannte Schmierfinken verschandelten die Mauer beim Stift Herzogenburg (Bezirk St. Pölten-Land), die Exekutive nahm die Ermittlungen auf.

Unbekannte Chaoten verzierten die neu sanierte Außenmauer des Stiftes Herzogenburg (Bezirk Sankt Pölten-Land) mit dem Schriftzug: "Your body doesn't bleed. Your soul does..." (Anm.: Dein Körper blutet nicht, deine Seele schon).



Die Schadenssumme beträgt mehrere Hundert Euro. Es wurde Anzeige bei der örtlichen Polizei erstattet. Die Ermittlungen sind im Laufen. (Lie)