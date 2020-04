Strache kritisiert Vorgehen der Regierung: 'Skandalös'

Am Mittwoch meldete sich DAÖ-Politiker Heinz-Christian Strache zu Wort. Das Vorgehen der Regierung gegenüber Wirtschaftstreibenden bezeichnete er dabei als "skandalös".

Inmitten der Corona-Krise hat sich am Mittwoch der frühere Vizekanzler und nunmehrige DAÖ-Politiker Heinz-Christian Strache zu Wort gemeldet. Dabei sparte Strache erwartungsgemäß nicht mit Kritik. Die Regierung betreibe seit Wochen lediglich wirksame PR-wirksame Ankündigungspolitik, während viele kleine und mittlere Betriebe ums Überleben kämpften.Derzeit leben laut Strache 1,5 Millionen Menschen in Österreich mit Existenzängsten. Neben 600.000 Arbeitslosen befinden sich über 900.000 Menschen in Kurzarbeit.Bis heute sei die Bundesregierung die Umsetzung all ihrer Ankündigungen schuldig geblieben. Von Soforthilfe könne in keiner Weise die Rede sein. Sämtliche versprochenen Maßnahmen entpuppten sich als heiße Luft und als wirtschaftspolitisches Placebo, so Strache.Es sei skandalös, wie sich die Bundesregierung "als Heilsbringer aufspiele", so der frühere Vizekanzler. Man werde in Zukunft die Worte Konkurs, Existenzverlust, Pleite noch oft hören, wenn man nicht sofort radikal dagegen steuere und der heimischen Wirtschaft endlich wieder Luft zum Atmen lasse, so Strache.Konkret fordert Strache unter anderem die Sicherstellung der vollständigen Ausfallshaftung für Klein und Mittelbetriebe sowie die Auszahlung von monatlichem Notgeld für alle Betroffenen.