Strache kündigt Comeback an: "Nicht nur Facebook"

Seit Mitternacht ist die Fanpage der Ex-FPÖ-Chefs offline. Er selbst meldet sich auf seinem privaten Account zu Wort und teilt aus.

Aus und vorbei. Die Seite "HC Strache" ist auf Facebook nicht mehr auffindbar. Die Partei hat dem ehemaligen Chef nicht nur die Rechte der Fanpage entzogen, sondern diese komplett vom Netz genommen.In einer Aussendung erklärte man, dass die Handlung rechtliche Gründe hatte. Es sei nicht möglich gewesen, Heinz-Christian Strache die Seite zu überlassen, da diese mit finanziellen und personellen Mitteln der FPÖ aufgebaut wurde. Somit sei sie Eigentum der Freiheitlichen.Strache selbst meldete sich bereits auf seinem privaten Account zu Wort. So kündigte er bereits an: "Keine Sorge, ich komme nicht nur auf Facebook wieder". Ob das auch eine Ansage für ein Polit-Comeback ist lässt er aber offen.In den Kommentaren kritisiert er seine ehemalige Partei. So sei die "aktuell gelebte Zensur der FPÖ" nicht im Sinne der Freiheitlichen Gemeinschaft oder der Freiheitsideale.