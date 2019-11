Strache: "Kurz will davon nichts wissen..."

Die von mehreren Medien publizierten Chats von Ex-FP-Chef Strache drehten sich nicht nur um den Casinos-Job für Peter Sidlo. Sie lassen Postenschacher im großen Stil vermuten – und Dreistigkeit.

Brisante Nachrichten

Kurz als Problem

Sonntagabend, kurz vor dem Auftritt von Ex-Finanzminister Hartwig Löger bei "Im Zentrum": Mehrere Medien ("Standard", "Presse", "Falter", ORF) veröffentlichen WhatsApp-Protokolle aus einem geheimen Verschlussakt. Es geht um die umstrittene Postenbesetzung bei den Casinos Austria – und mutmaßlich um Postenschacher."Unser Entgegenkommen bei OeNB und FMAneu (gemeint: Finanzmarktaufsicht, Anm.) gibt es nur, wenn wir den zweiten Vorstand sofort bekommen", heißt es etwa in einemder Chats von Strache mit anderen Freiheitlichen.Als Alternative würde er auch einen Generalsekretär und von fünf Aufsichtsräten bzw. Direktoren "zwei und darunter zwei Abteilungsleiter" akzeptieren. Strache deutlich: "Sonst gibt es keine FMA-Neu! Wir stimmen nirgendwo mehr zu, wenn das nicht geklärt wird."Grund für den Ärger: Kurz. Der ignoriere die getroffenen Vereinbarungen: "Kurz will davon nichts wissen und das geht nicht."Brisant ist auch eine Nachricht Straches an Ex-Finanzminister Löger (VP). Darin beschwert er sich, dass vereinbarte Neubesetzungen von Aufsichtsräten in staatsnahen Betrieben wie "Verbund, Post, OMV, BIG, etc." aufsich warten ließen.Er erinnert den damaligen Regierungskollegen: "Wir haben umgekehrt bei der ÖBB, Asfinag, Donau, etc. alle eure 30 AR (gemeint: Aufsichtsräte, Anm.) sofort umgesetzt. In euren Ressorts warten wir bis heute … auch Telekom! Ausgemacht war 2018/2019. Das bitte auch sicherstellen und einhalten! Lg HC"