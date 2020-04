Strache will Handel auch am Sonntag öffnen lassen

Zur "Verlustkompensation" macht Ex-FPÖ-Chef HC Strache mit seiner neuen Partei DAÖ den Vorschlag, dass Geschäfte auch sonntags offen haben sollen.

"Mutige neue Wege" braucht es nach Ansicht von Heinz-Christian Strache für Klein- und Mittelbetriebe im Handel. Wenn wir diese "noch retten wollen", sollen sie sonntags aufsperren dürfen. Zusätzlich fordert er ein Ende der Zwangsmitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer.Denn nur so, ist der neue DAÖ-Spitzenkandidat und frühere FPÖ-Chef überzeugt, kölnne man ganze Familien vor dem Ende bewahren. "Hier ist Feuer am Dach", schreibt er in einer Presseaussendung. Es brauche eine neue Lösung.Strache fordert die Regierung auf, den Geschäfte zu erlauben, am Sonntag offen zu halten. Das soll ab Mai befristet bis Jahresende möglich sein. So würde man 35 Sonntage gewinnen und die bisher 25 verloren gegangenen Verkaufstage kompensieren können.Auf Facebook stellt Strache eine weitere Forderung: "Nach Corona sollte die Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer (WKÖ) nur mehr freiwillig sein." Er kreidet der WKÖ an, dass sie in der Krise nicht auf ihre Rücklagen zurückgreife und unfähig sei, Kleinunternehmen zu helfen.Ein weiterer Vorteil der Sonntagsöffnung sei, dass sich durch den zusätzlichen Einkaufstag die Menschendichte in den Geschäften verringern würde - und damit die Infektionsgefahr.Um den "dramatischen Arbeitslosenzahlen" entgegenzuwirken schwebt der Allianz für Österreich (DAÖ) auch vor, neue Jobs zu kreiieren, wie etwa den besser bezahlten "Sonntagsjob". Strache stellt sich da eine Vier-Tage-Woche von Sonntag bis Mittwoch vor.Vorschreiben will er das alles aber niemandem, wie er zum Schluss betont. Das alles soll auf "freiwilliger Basis" möglich gemacht werden.