Strache will FPÖ in Wien nun Konkurrenz machen

Strache will mit DAÖ in den Wiener Gemeinderat.

Aus der DAÖ wird wohl die "Liste Strache" werden, diese könnte den Blauen in Wien zu schaffen machen. Noch sind Straches Umfragewerte aber im Keller.

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will bei der Wien-Wahl am 5. Oktober als "Bürgermeister- und Spitzenkandidat" für die Partei der FPÖ-Abtrünnigen DAÖ antreten. Erklärtes Ziel: Ein zweistelliges Ergebnis. Ein hochgestecktes Ziel, denn danach sieht es nach jüngsten Umfragen im Moment nicht aus.Derzeit hält die DAÖ darin nur bei rund fünf Prozent ("Heute" berichtete) . Laut Polit-Analyst Dieter Zirnig könnte sich daran aber noch einiges ändern. Denn der Wahlkampf habe "gerade erst begonnen" und insbesondere das "Aufeinandertreffen" von FPÖ und DAÖ werde für "Dynamik" sorgen.Für den 15. Mai kündigten Strache und Baron eine Präsentation des "Endprodukts" ihrer "rot-weiß-roten Bürgerbewegung" an. Ein "komplettes Parteiprogramm" soll dabei ebenso wie ein neuer Name präsentiert werden.