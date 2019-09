Faked Stranger Things-Star ihre Pflege-Routine?

Millie Bobby Browns Hautpflegelinie sorgt gerade für Gelächter im Netz. In einem Video-Tutorial zeigt sie ihre Nighttime Routine.

Wenn es derzeit einen Trend unter Stars zu verfolgen gibt, dann, dass viele gerade in die Beauty-Branche einsteigen und auch eigene Produkte auf den Markt bringen. Neben Victoria Beckhams Hautpflege und Kylie Jenners Körperpflege hat auch Stranger Things-Darstellerin Millie Bobby Brown ihre eigene, vegane Hautpflege-Linie namens "Florence by Mills" herausgebracht. Diese wollte sie nun ihren Fans in einem Video-Tutorial näher bringen.Aus diesem Grund lud sie ihrer Zielgruppe entsprechend ein Video von ihrer Nighttime Routine auf Youtube hoch, wo sie ihre Pflegeserie zu verwenden scheint. Der erzielte Effekt gleicht jedoch vermutlich nicht dem gewünschten: Denn das Tutorial sorgt unter Usern für Gelächter und Verwunderung. So stellen sie sie sich die Frage, ob die Schauspielerin ihre Beauty-Routine nur simuliert, denn im Video wirkt es so, als würde sie, bis auf einen Gesichtspray am Beginn, nichts wirklich auftragen oder auf der Haut haben.Den Fans scheint es verdächtig, dass man nicht einmal das Peelingprodukt auf der Haut der 15-Jährigen sehen kann. Außerdem wäscht sie es sich auch nicht ab, sondern macht gleich mit einem anderen Produkt weiter. Auch in einem Zuschnitt des Videos wäre das ein logischer Schritt gewesen. Zudem scheint sie noch Eyeliner und Mascara im Gesicht zu haben, wie die Fans weiter rätseln. "Moment mal, es ist nichts auf ihrem Gesicht?", kommentierte ein User. "Was benutzt sie? Luft?"Eine Reaktion auf die verwunderten Kommentare gibt es bisher noch nicht.